Le projet vaccin Covid-19 soumis au autorités béninoises

Le projet Covax permettant aux populations les plus vulnérables d’avoir accès au vaccin contre le Covid-19 a été proposé au Bénin. L’annonce a été faite par l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy le mardi 19 janvier lors de la cérémonie de remise de matériel sanitaire au ministère de la Santé par l’Afd et Enabel.

Le Bénin a le soutien de la France dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans le but d’avoir accès aux vaccins contre le Covid-19, la France propose au Bénin d’intégrer le projet Gavi. Il s’agit d’un projet dont l’objectif est « d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d’en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale ».

« C’est un projet qui intéresse de nombreux pays, qui a été proposé aussi au Bénin. Et on est en train de voir comment articuler tout cela », a déclaré l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy, rapporté par La Nation.

Le Covax est co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. L’adhésion au projet permet aux populations les plus défavorisées d’avoir accès au vaccin contre le Covid-19.

A.A.A

28 janvier 2021 par