Le projet de loi transmis au parlement

L’une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 24 juin 2020 est la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.

Selon le Conseil des ministres, ce projet de loi résulte des réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la réorganisation du système de santé du Bénin pour assurer une couverture sanitaire plus efficace.

Il consacrera notamment : le renforcement du droit à la santé ; la création d’un organe de régulation du secteur de la santé ; la promotion des conditions optimales pour une bonne qualité de soins et l’obligation de résultats pour les prestataires de soins.

Le projet de loi une fois votée va permettre également : la promotion des bonnes pratiques dans les formations sanitaires ; la répartition équilibrée et cohérente du personnel de santé sur tout le territoire ; l’amélioration du cadre et des conditions de travail du personnel.

Le Ministre de la Santé est instruit de suivre le processus législatif et d’assurer, en temps opportun, une bonne application de la loi.

A.A.A

