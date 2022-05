Le procès des suspects dans l’évasion de Bada renvoyé au 2 juin

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a renvoyé au 02 juin 2022 le procès des présumés accusés dans le dossier d’évasion de l’ex-maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada.

A la suite des dispositions des présumés complices de l’évasion de l’ancien maire d’Abomey-Calavi Georges Bada le jeudi 12 mai 2022 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), le procès a été renvoyé au jeudi 12 mai 2022.

A la barre, le garde pénitencier Judicaël Dohou a expliqué à la cour que c’est au Cnhu constaté qu’il y a un seul garde pénitencier qui gardait deux malades dont l’ancien maire de Calavi. Le nombre de malade est passé à trois avec deux gardes pénitenciers. Il précise que l’ex maire Georges Bada a admis aux urgences de l’hôpital.

Le procès des présumés complices du prisonnier Georges Bada dont sa sœur et un garde pénitencier s’était ouvert le 28 avril denier.

M. M.

14 mai 2022 par ,