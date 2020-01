Le procès de KGB renvoyé au 10 février

Le procès du richissime homme d’affaires, Kikissagbè Godonou Bernard alias Kgb est encore renvoyé au lundi 10 février prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’audience est renvoyée pour une troisième fois afin de permettre au ministère public de prendre ses réquisitions, et aux avocats de la défense, et ceux de la partie civile de faire leur plaidoirie. Deux étapes importantes qui permettront au président de la Cour de séans, Cyriaque Dossa, président de la CRIET, de mettre le dossier en délibéré et de fixer le richissime homme d’affaires et ses 10 complices sur leur sort.

Sur les 08 victimes du dossier, 02 étaient présentes à l’audience du lundi 27 janvier dernier. Provenant de l’Europe, elles ont commis des avocats aussi bien français que béninois pour défendre leurs causes. Ces 02 Européens réclament comme préjudices la somme de 7,7 millions d’Euros, soit environ 5 milliards FCFA.

Bernard Godonou Kikissagbè est poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux. Le procès ouvert le 09 décembre 2019, a été renvoyé au 13 janvier dernier avant de connaître un autre renvoi ce lundi 27 janvier.

F. A. A.

