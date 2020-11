L’audience de l’ex maire d’Abomey-Calavi et ses co-accusés est renvoyée au 18 décembre prochain. La séance démarrée ce vendredi 27 novembre 2020 à 10 heures a été suspendue.

A l’audience, Patrice Hounsou-Guèdè et le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la ville d’Abomey-Calavi Gélase Hounguè ont plaidé non coupable.

Les mis en cause sont poursuivis pour une affaire domaniale dans laquelle ils sont accusés de « faux et usages de faux certificat ».

M. M.

27 novembre 2020 par