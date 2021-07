Le procès de Aïvo et ses co-accusés s’ouvre ce jeudi

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) va juger Joël Aïvo et trois autres de ses co-accusés ce jeudi 15 juillet 2021.

Poursuivis pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux », le professeur de droit Joël Aïvo, le mandataire financier du mouvement ‘’Dynamique Aïvo ‘’ Alain Gnonlonfoun, un militaire en fonction et un sous-officier retraité de l’armée précédemment en service au secrétariat de l’intendance militaire, seront jugés ce jeudi 15 juillet 2021 à Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Le constitutionnaliste Joël Aïvo est en détention à la prison civile de Cotonou depuis le 16 avril 2021. Il a été interpellé le 15 avril à Godomey alors qu’il se rendait au cours à l’Université d’Abomey-Calavi.

Joël Aïvo a été doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques. Il a été président de l’Association Béninoise de Droit Constitutionnel.

Candidat à l’élection présidentielle de 2021 sous la bannière du parti d’opposition Front pour la Restauration de la Démocratie (Frd), Joël Aïvo a vu son dossier rejeté pour défaut de parrainage.

M. M.

15 juillet 2021 par