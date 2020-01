Les députés en plénière ce jeudi

Le président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu jeudi 09 janvier 2020 à 10 heures au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

L’ordre du jour de la séance porte sur l’examen des questions au gouvernement relatives au fonctionnement des écoles normales des instituteurs face à la pénurie d’enseignants dans les écoles ; à la situation des enseignants reversés de 2008 recalés aux évaluations et la gestion comptable des écoles à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.

Le troisième point est relatif à la mise en œuvre de la nouvelle architecture du système éducatif, le quatrième à l’insuffisance des salles de classes et déficit d’enseignants dans les écoles primaires et le dernier point concerne le fonctionnement de la SONACOP.

Akpédjé AYOSSO

7 janvier 2020 par