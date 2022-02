Le président de l’Assemblée Louis Vlavonou distingué

Neuf (09) modèles de ponctualité sur vingt nominés ont reçu leur distinction, samedi 5 février 2022, lors de l’édition 2021 de la célébration du programme "Best models of punctuality Awards’’ couplée au dixième anniversaire de l’Ong Be the Best.

Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, huitième législature, est distingué meilleur modèle de ponctualité avec 100% des points attribués dans la catégorie Parlement. Plusieurs autres nominés, 20 au total ont reçu également leur distinction, samedi 5 février 2022, lors de l’édition 2021 de la célébration du programme "Best models of punctuality Awards’’. Il s’agit de Djibril Mama Cissé, préfet du département du Borgou, reconnu meilleur modèle de ponctualité avec 100% des points attribués dans la catégorie Administration publique ; Kevin Akin, président de l’Ong Jeunesse et Talent pour le Sommet dans la catégorie Société civile. Dans la catégorie Société privée, le meilleur modèle de ponctualité est Saïd Adeoti, directeur commercial et exploitation d’Okouta Carrière S.A. avec 93,33% des points. Dans la catégorie Education, le meilleur modèle de ponctualité est l’enseignant d’histoire-géographie Alphonse Agbanglanon qui a obtenu 93,33% des points. Dans la catégorie Sociétés et offices d’Etat, c’est le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Apollinaire Cadete Tchintchin a été distingué meilleur modèle de ponctualité avec 100% des points. Le neurologue Dieudonné Gnonlonfoun a été distingué meilleur modèle de ponctualité dans la catégorie Santé avec 93,33% des points. Le journaliste politologue Expedit Ologoun a été distingué meilleur modèle de ponctualité dans la catégorie Média avec 100% des points. Dans la catégorie "Autres", l’ingénieur en Production et santé animale Boris Tognomegni a été nominé meilleur modèle de ponctualité avec 86,67% des points.

« Vous n’êtes pas à cette cérémonie parce que vous l’avez voulu mais vous êtes ici parce que quelqu’un a reconnu en vous, un modèle qui l’inspire. Nous vous encourageons à continuer plus que par le passé à être cet exemple que tout le monde veut suivre », a déclaré Ninon Ahouandjinou, président du Conseil d’administration de l’Ong Be the Best, aux nominés de l’édition 2021 de "Best models of punctuality Awards’’.

