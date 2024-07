Le président de l’APDP Me Hounkponou échange avec Prof Dorothé Sossa

Le président de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP), Me Luciano Hounkponou a été reçu lundi 29 juillet 2024, au cabinet du Président de la Cour constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé Sossa. Les discussions se sont axées sur la protection des données personnelles.

Dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur la protection des données personnelles en vigueur au Bénin, Me Luciano Hounkponou s’est rendu au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. « Je suis venu avec ma délégation parler de notre mandat de la protection des Données Personnelles avec le Président de la haute juridiction, dans la mesure où cette Cour collecte des données dans le cadre de son fonctionnement », informe le président de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel.

Il était de bon ton, poursuit-il, de m’entretenir avec le premier responsable de cette institution, également bénéficié de ses conseils parce qu’il s’agit d’un aîné qui a beaucoup d’expériences et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre », a confié Me Luciano Hounkponou. A l’en croire, cette visite a permis « d’élaborer quelques axes de collaboration comme par exemple les questions liées à la formation de certains agents de la Cour constitutionnelle ». « Le progrès des questions liées à l’intelligence artificielle aujourd’hui est au cœur de nos préoccupations et nous devons nous adapter au rythme de cette évolution. Il faut adapter notre législation pour pouvoir suivre ce rythme qui est effréné en ce qui concerne l’intelligence artificielle », a-t-il indiqué.

Avocat au Barreau du Bénin, Maître Luciano Hounkponou a été élu président de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) par ses pairs en mars 2024. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques.

A.A.A

29 juillet 2024 par ,