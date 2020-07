Le président Soglo dément son implication

Informé de son implication dans la création du parti "Les démocrates", l’ex président de la République, Nicéphore Soglo à travers son cabinet, a apporté un démenti formel.

Selon l’ancien président de la République, il s’agit de fausses allégations et de mensonges grotesques visant à distraire le peuple béninois face à l’impasse de plus en plus épaisse dans laquelle le pays est plongé sous le régime de la ‘’Rupture’’ qui a bafoué les fondamentaux de la démocratie béninoise.

Le président Nicéphore Soglo tout en s’insurgeant contre l’utilisation de son nom à des fins de marchandisation politique, met en garde les auteurs de ces manigances. Il les invite à mettre immédiatement fin à leur forfait.

Depuis quelques jours, une information faisant état de la création d’un parti d’opposition dénommé "Les démocrates" a agité l’opinion publique. Outre le président Soglo, l’ancien président Boni Yayi est également cité dans la création du nouveau parti.

F. A. A.

20 juillet 2020 par