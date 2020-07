Le premier prêtre Bariba Jacques Bio Tanné décédé

Le premier prêtre Bariba du Bénin, Père Jacques Bio Tanné a rendu l’âme le samedi 11 juillet 22020 à l’âge de 85 ans.

Le Père Jacques Bio Tanné a été hospitalisé depuis mars à la clinique Boni d’Akpakpa à Cotonou. Né vers 1935 à Ouénou dans la commune de N’Dali, département du Borgou, l’abbé Bio Tanné est le troisième fils de son père.

Vers 1946, il a débuté l’école à Parakou et entre ensuite au séminaire Petits Clercs de Ouidah pour l’enseignement ecclésiastique jusqu’en 1958.

Après avoir obtenu son Baccalauréat, il poursuit ses études à Rome en Italie.

Le 21 décembre 1963, Jacques Bio Tanné a été ordonné prêtre. À son retour au Bénin en 1964, il a exercé son ministère dans le diocèse de Parakou avec les responsabilités d’évangélisation sur les paroisses de Nikki, Banikoara, Bembèréké et Pèrèrè.

Père Jacques Bio Tanné a aussi fait des études en Sciences Humaines à Paris avant d’être nommé professeur à l’Institut catholique de l’Afrique de l’ouest à Abidjan. Le défunt a également travaillé avec Mgr Isidore de Souza.

En 1994, Père Jacques Bio Tanné a rejoint le Gabon pour poursuivre sa mission en devenant curé de la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Libreville. Il a assuré cette fonction de curé en étant aussi Vice-Recteur du Grand Séminaire Saint-Augustin jusqu’en 2003, l’année où il quitte la Cathédrale pour être professeur et Directeur spirituel au Grand Séminaire.

A.A.A

15 juillet 2020 par