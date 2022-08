Le préfet invite les occupants à libérer la berge lagunaire

Les occupants de la berge lagunaire de Cotonou doivent libérer les lieux et aller se reloger ailleurs. Le préfet du Littoral, Alain Orounla au cours d’une visite, vendredi 12 août dernier, a constaté l’état d’insalubrité, d’insécurité et l’occupation illégale de la berge, et invité les occupants à quitter le domaine public.

L’insalubrité, l’insécurité et l’occupation du domaine public sont des luttes permanentes pour la préfecture de Cotonou. Le préfet du Littoral Alain Orounla l’a rappelé aux occupants de la berge lagunaire en fin de semaine écoulée au regard des constats qui se résument en ces termes : « Des rues anarchiquement occupées où sont entreposés des madriers à des fins commerciales, des familles installées dans un cadre insalubre, refuge et repère de divorcés sociaux et autres dealers, installation sauvages d’entrepôts d’essence et de gasoil au milieu d’habitations précaires ».

Le préfet après ces constats a rappelé l’objectif de sa visite. Il s’agit de constater par lui-même la situation. Après avoir sensibilisé les occupants de la berge, il les a invités à prendre les dispositions pour se reloger ailleurs et libérer les lieux qui, rappelle-t-il, appartient à l’Etat.

Le préfet était accompagné sur le terrain de Adédjouma Saliou, chef du 4e arrondissement de Cotonou.

F. A. A.

16 août 2022 par