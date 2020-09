Le poste de péage-pesage de Houègbo mis en service

Le ministre des Infrastructures et des Transports Monsieur Hervé Hehomey a procédé ce samedi 26 septembre 2020 à la mise en service de la Station de pesage à basse vitesse de Houègbo à Toffo, dans le département de l’Atlantique.

Réalisée en 2012 avec l’appui de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’infrastructure n’a pu être mise en service en raison de certaines difficultés techniques. Le gouvernement de Patrice Talon a donc décidé de réaliser des travaux complémentaires et confortatifs nécessaires à son opérationnalisation.

Désormais fonctionnel, le poste de péage est prêt pour recevoir uniquement les camions gros porteurs.

Le ministre Hervé Hehomey a annoncé le démarrage de travaux complémentaires. « Dans quelques mois, nous allons construire d’autres cabines. Et faire d’autres aménagements pour traiter au mieux les véhicules poids lourds qui viendront du sens nord vers le sud. Et nous allons compléter ces aménagements par des cabines pour accueillir les véhicules légers. Aujourd’hui lorsque vous avez vos véhicules légers vous passez sur la Rnie (route inter-Etat) directement vous ne venez pas au péage », a-t-il déclaré

A cela s’ajoutent des travaux d’aménagement des cabines pour accueillir tout type de véhicules. « c’est une mise en service progressive. Aujourd’hui nous avons fait une étape et je dirai que nous avons fait l’essentiel (...) », a-t-il ajouté.

Le ministre Hervé Hehomey a exhorté les usagers de la route à l’observance stricte du Code de la route.

La cérémonie a connu la présence du préfet de l’Atlantique, des députés, du maire de la commune de Toffo, des cadres du ministère des Infrastructures et des Transports, du représentant résident de l’’UEMOA, des têtes couronnées et des populations.

