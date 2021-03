Le poste de colistier ne suscite pas de débats (Prof. Salami)

A cinq mois de l’élection présidentielle de 2021 à laquelle les candidature seront présentées en duo, personne ne parle des potentiels vice-présidents, a relevé Me Ibrahim Salami, professeur titulaire de droit public, mercredi 18 novembre 2020, à l’Université d’Abomey-Calavi. « On peut citer plusieurs candidats ou plusieurs futurs candidats à l’élection présidentielle, mais je vous mets au défi d’avoir à me citer dans cette salle un seul candidat à la candidature au poste de vice-président », a lancé Me Ibrahim Salami au colloque international de la rentrée, organisé par quatre centres et laboratoires de recherches (CEDAT, CREDIJ, LARRED et CESPo) sur le thème « Sociétés et réformes : une perspective croisée de vécus et des sciences administratives, juridiques, politiques et sociales ».

Me Ibrahim Salami a fait savoir dans sa communication « Heurts et malheurs du duo présidentiel en 2021au Bénin » que la presse, la population voire les candidats ne parlent pas du poste de vice-président. De plus, tous les partis politiques qui ont désigné leur candidat à la présidentielle de 2021 n’ont donné aucune précision sur le candidat qui va former le duo.

