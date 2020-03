Le portail national des services publics mis en service

Le Portail national des services publics du Bénin a été lancé ce jeudi 26 mars 2020 à Cotonou par le ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou. La plateforme qui donne accès aux informations sur plus de 250 services publics en ligne a été présentée aux professionnels des médias lors d’une conférence de presse.

Accessible sur le site www.service-public.bj, le portail national des services public est une plateforme sécurisée au service des citoyens.

Le portail simplifie les démarches administratives. Les usagers sans se rendre dans l’administration publique peuvent avoir accès aux informations sur plus de 250 services publics en ligne dans les domaines qui sont entre autres : le cadre de vie, le commerce, la communication, la digitalisation, le domaine foncier, l’énergie, la protection publique, les marchés publics, la culture, le tourisme et autres.

Selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, « le portail national des services publics devient une réalité au Bénin grâce à la volonté du président Patrice Talon et de son gouvernement ».

« C’est un portail abouti et sécurisé qui va apporter de la transparence dans la relation entre les usagers et l’administration publique », a-t-elle déclaré.

Le Bénin emboite le pas au Togo, à la Côte d’Ivoire et au Sénégal et devient le 4eme pays en Afrique francophone ayant opté pour la digitalisation de son administration.

Grâce à ce portail, les usagers peuvent faire la demande du registre de commerce, du permis de construire, du certificat de nationalité, de l’attestation de prise en charge pour les agents admis à la retraite, et pleins d’autres e-services.

Pour avoir l’accès libre et gratuit aux informations sur les différents services publics, l’usager doit créer un compte avec un numéro personnel d’Identification (Npi).

A.A.A

