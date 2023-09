Le point des sites d’entreposage d’essence attendu sous 48h

Les maires et Secrétaires Exécutifs (SE) de toutes les soixante-dix-sept communes du Bénin ont été sommés de faire le point exhaustif des sites d’entrepôt à essence se trouvant dans les villages et quartiers de ville de leurs circonscriptions administratives respectives.

Au lendemain de l’incendie d’un entrepôt d’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, le Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon a invité les maires et Secrétaires Exécutifs (SE) des communes à faire le « point exhaustif » des sites d’entrepôt à essence se trouvant dans les villages et quartiers de ville de leurs circonscriptions administratives respectives.

« Ce point centralisé au niveau de chaque préfecture est attendu au Ministère de la Décentralisation et de la gouvernance locale le mardi 26 septembre 2023 à 17 heures au plus tard », selon le message-radio du Ministre adressé aux Préfets des départements à l’endroit des maires et Secrétaires Exécutifs (SE) des communes.

M. M.

LIRE LE MESSAGE-RADIO DU MINISTRE DE LA DECENTRALISATION

25 septembre 2023 par ,