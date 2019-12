Invité sur l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 29 décembre 2019, le commissaire principal de police, Roger Tawès, chef service relations publiques et communication de la Police républicaine a présenté le point de la situation des actes répréhensibles au 4ème trimestre de l’année 2019.

Comparativement au passé, les braquages ont baissé. Sur les trois derniers mois, 42 cas ont été enregistrés, a informé Roger Tawès, commissaire principal de police. Pour ce qui concerne les vols à main armée, les statistiques donnent 135 cas. Ce qui selon le commissaire principal de police, constitue une avancée. Les vols à main armée étaient estimés par le passé à près de 400 cas.

Quant aux cambriolages, 431 cas ont été enregistrés sur la période indiquée, et les vols simples, au nombre de 776.

Le chef service communication et relations publiques de la Police républicaine n’a pas manqué de présenter le point des accidents sur les axes routiers. Au total, 89 accidents mortels ont été enregistrés, 473 cas d’accidents corporels et 550 accidents matériels.

Le commissaire divisionnaire de la police Mathias Atchèdemessi, second invité de l’émission, a rappelé les mesures prises par la Police républicaine afin de garantir une fin d’année apaisée aux populations. Il a cité entre autres, le renforcement du dispositif de sécurisation des axes routiers, l’intensification des patrouilles sur les corridors, et autres dispositifs de surveillance de la circulation routière, la surveillance générale des lieux de grand rassemblement (marchés, lieux de cultes, centres commerciaux, débits de boissons).

Cette surveillance selon le commissaire divisionnaire, se fait par une présence visible ou discrète des agents.

Outre ces différentes mesures, la police a sensibilisé les populations, des opérations de démantèlement de réseaux de criminels ont été menées sur toute l’étendue du territoire national, les services de renseignements permettant d’avoir de l’information utile en un temps record, ont été déployés, les conducteurs de taxis-motos des villes de Bohicon, Cotonou, Parakou ont été sensibilisés sur les comportements à risque. Ce qui a permis la fête de Noël dans la tranquillité, a indiqué le commissaire Mathias Atchèdemessi.

