’’Le pire n’est pas à craindre’’ (ministre santé)

Invité sur la Télévision nationale ce dimanche 05 juillet 2020 pour une émission spéciale consacrée à la pandémie du Coronavirus, le ministre de la santé a présenté le point de la situation de la Covid-19 dans le pays. Selon Benjamin Houkpatin, le nombre de cas confirmés tourne autour de 1300. Le tiers des patients malades de la Covid-19 sont déclarés guéris tandis que les 2/3 sont encore sous traitement soit à domicile ou sur un site de prise en charge et de traitement. Le nombre de décès est de 21.

Les personnes testées positives selon le ministre de la santé, ne sont pas de cas importés. A un moment donné, il y avait plus de cas importés, mais à la date d’aujourd’hui, le Bénin fait face à une transmission communautaire, a-t-il expliqué. « C’est au sein de la communauté que s’opère la transmission. Le dispositif qui est mis en place pour contrôler l’arrivée des voyageurs sur le terrain, nous permet de nous assurer effectivement de l’Etat de santé de ceux qui arrivent », a souligné Benjamin Hounkpatin.

Il a précisé que la majorité des cas sont concentrés dans la zone de l’ancien cordon sanitaire avec 75% des cas, Littoral (50% environ), Atlantique et Ouémé. Le reste des cas est disséminé sur le territoire national.

Selon le ministre de la santé, si la majorité des cas sont sans signe ou présentent des signes mineurs, il y a de plus en plus « de cas graves et ce sont ces cas graves qui peuvent malheureusement aboutir à des décès ». D’où la prise en charge par le gouvernement, a-t-il indiqué.

Malgré l’augmentation du nombre de cas, le ministre de la santé a rassuré les populations à ne pas craindre le pire. C’est une prévision naturelle en raison de la période d’hibernation que traverse le pays actuellement, a-t-il fait savoir.

Tout en rassurant les populations des dispositions prises pour faire face à cette pandémie, le ministre invite les uns et les autres au respect des mesures barrières que sont le lavage des mains à l’eau et au savon, le port de masque de protection et le respect de la distanciation sociale.

F. A. A.

5 juillet 2020 par