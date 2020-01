Le personnel en grève

En ce début d’année, les populations de la commune de Tori Bossito sont déjà confrontées à des difficultés pour l’établissement de leurs différents actes et autres pièces administratives. Et pour cause, le personnel de la mairie observe une grève de 48h sur le tas depuis le 2 janvier 2020. Un mouvement de débrayage déclenché pour pour réclamer la satisfaction de leurs revendications. Cette cessation temporaire de travail est dûe au non paiement de leurs droits de fin d’année.

Cette grève sans service minimum n’est que le début d’une série d’actions, selon des sources proches des manifestants.

G. A.

3 janvier 2020 par