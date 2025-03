Le patrimoine béninois au cœur d’une exposition à l’UAC

Le jardin botanique de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) accueille l’exposition ‘’Patrimoine 2.0’’ mettant en lumière les enjeux de la préservation et de la valorisation du patrimoine béninois. L’inauguration a eu lieu, mercredi 26 mars 2025, en présence de S.E. Mme Nadège Chouat, Ambassadrice de France près le Bénin et M. Eric Totah, directeur de cabinet, représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

« Conserver, préserver et valoriser par le numérique les patrimoines matériels, immatériels et naturels du Bénin ». C’est l’ambition de l’exposition Patrimoine 2.0 qui se tient du 26 mars au 4 avril 2025 au jardin botanique de l’Université d’Abomey-Calavi. L’exposition est le fruit du projet Patrimoine 2.0 lancé par l’Ambassade de France en 2023 et conçu en étroite concertation avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Patrimoine 2.0 a permis de soutenir des initiatives innovantes de valorisation du patrimoine dans les domaines touristiques et éducatif. « Cet événement est l’aboutissement de plus de deux ans d’un programme extrêmement riche et varié dans le domaine de la valorisation du patrimoine béninois à l’heure de la digitalisation généralisée des savoirs », a soutenu l’Ambassadrice de la France près le Bénin. Pour rendre compte de ce travail, poursuit Mme Nadège Chouat, « il nous est apparu essentiel de penser en premier lieu à celles et ceux à qui ces différents projets sont destinés à savoir la jeunesse en particulier, mais aussi les enseignants, les amateurs de patrimoine et tous les Béninois et non Béninois curieux d’interroger le patrimoine à l’heure du numérique ».

L’exposition présente des peintures, des vidéos, des récits, des œuvres d’art, des applications numériques, de la réalité augmentée, des sites internet, des jeux de société, des maquettes, des documents d’archives et autres artefacts matériels ou digitaux. Elle met en avant la spiritualité comme fil conducteur.

L’exposition a été confiée à une équipe d’étudiants de l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture (INMAAC) sous le commissariat du doctorant Daniel Abidjo et l’expertise de Yassine Lassissi de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture.

Le directeur de l’INMAAC, Professeur Romuald Tchibozo, représentant le recteur de l’UAC a remercié toutes les équipes ayant travaillé dans le cadre de cette exposition.

Notre patrimoine ne doit pas rester figé dans les vitrines des musées

Selon le directeur de cabinet du ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Eric Totah, « depuis 2016 sous l’impulsion du gouvernement béninois, d’importants efforts sont déployés pour hisser la culture et le patrimoine au cœur du développement national ». Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, rappelle-t-il, a engagé un vaste programme de recensement et de préservation du patrimoine matériel et immatériel du Bénin. A l’en croire, Patrimoine 2.0 va au-delà d’une simple présentation d’œuvres et d’archives. « Patrimoine 2.0 est une invitation à repenser la médiation culturelle à l’ère du numérique. Notre patrimoine ne doit pas rester figé dans les vitrines des musées, il doit vivre, évoluer et dialoguer avec les nouvelles générations », a-t-il ajouté.

Parmi les projets du Patrimoine 2.0, il y a « Danxomè d’Alors » porté par Susuji Béhanzin, directeur de la Maison du Tourisme d’Abomey et Région. Il s’agit d’une initiative de collecte et de sauvegarde de l’histoire du royaume de Danxomè. L’originalité de ce projet réside dans la démarche adoptée : aller à la rencontre des détenteurs vivants de l’histoire pour recueillir leur savoir. « Grâce au Patrimoine 2.0, nous avons pu éditer près de 2.000 pages sur l’histoire du royaume de Danxomè et ceci en 13 tomes avec 60 conférences publiques », a confié Susuji Béhanzin.

Gérard Bassalé, directeur du centre culturel Ouadada de Porto-Novo, a travaillé sur le projet de réhabilitation du Jardin des Plantes et de la Nature de Porto-Novo. « Avec l’appui de l’Ambassade de France, nous avons réussi à aménager les bâtiments qui sont dans le jardin », a expliqué Gérard Bassalé. Un travail a été également fait sur les différentes espèces qui se trouvent dans le jardin. « Nous avons pu identifier leur nom scientifique, leur toxicité, les principes actifs et tous ces contenus sont imprimés sur un QR code. Il vous suffit de scanner les QR code et vous avez toute la documentation et les vidéos sur l’usage des plantes », a ajouté le directeur du centre culturel Ouadada de Porto-Novo.

Des activités telles que des conférences sur les métiers du patrimoine, des projections cinématographiques, des visites guidées, jeux et ateliers sont prévues tout au long de l’exposition pour faire découvrir aux visiteurs l’étendue du patrimoine béninois.

Alice Perret (Stagiaire)

Akpédjé Ayosso

27 mars 2025