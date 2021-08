Le passeport délivré en 5 jours voire 24 heures

La Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI) simplifie désormais la tâche aux demandeurs de passeport en réduisant les délais. L’information a été donnée jeudi dernier par le Directeur de la DEI, Florent Edgard Agbo sur AskGouv.

« Aujourd’hui, le délai pour l’obtention du passeport est de 05 jours ouvrés à compter de la date d’enrôlement. Non pas de la date de prise de rendez-vous mais à compter de la date à laquelle vous vous êtes présentés à l’immigration pour vous faire enrôler dans le système. Donc 05 jours ouvrés pour les cas ordinaires ». C’est ce qu’a répondu Florent Edgard Agbo, directeur de la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI), à la question d’un internaute sur AskGouv relative à la durée pour l’obtention du passeport. Pour ce faire, le demandeur doit se faire enrôlé d’abord en ligne sur le site e-passeport.service-public.bj.

Selon le DEI, le délai d’obtention est ramené à 24 heures ou 48 heures au maximum dans quatre (04) cas d’urgence. « Le premier critère d’urgence, c’est les évacuations sanitaires auxquelles nous assimilons les rendez-vous médicaux. Donc vous comprenez bien qu’il doit être évacué et on ne peut pas lui demander d’aller faire une demande en ligne et de prendre un rendez-vous. Ce n’est pas possible. Le deuxième critère d’urgence, c’est les fonctionnaires de l’Etat qui sont désignés pour aller en mission et qui ont besoin d’un passeport ordinaire pour cette mission, muni de leur ordre de mission, ils peuvent obtenir leur passeport en 24 heures ou 48 heures au maximum, mais bien souvent en 24 heures. La troisième catégorie d’urgence, c’est les étudiants bénéficiant d’une bourse de l’Etat. Il faut bien que la DEI accompagne cette couche, ces citoyens qui bénéficient d’une bourse de l’Etat. Il ne faudrait pas que ce soit pour défaut de passeport qu’ils perdent leur bourse. Nous les avons catégorisés dans les urgences. Et enfin, tenant compte de la difficulté des Béninois résidents à l’extérieur pour obtenir leurs passeports en raison de la redéfinition de la carte diplomatique du Bénin et de l’avènement du Covid, et bien quand ces Béninois de la diaspora rentrent au pays, ils profitent des vacances pour rentrer au pays et renouveler leurs documents de voyage. Nous les avons considérés comme une urgence. Donc c’est la 4ème catégorie d’urgence, les Béninois de la diaspora rentrés au pays. Il leur faudra justifier à cet effet, avec le titre de séjour de leur pays de résidence ou avec un billet d’avion, ils sont récupérés dans les urgences et en 48 heures, ils peuvent avoir leurs passeports », a expliqué Florent Edgard Agbo, directeur de l’émigration et de l’immigration.

