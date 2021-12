Le parti d’opposition FCBE note des avancées sous Talon

Le Secrétaire Exécutif National du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè a donné ses appréciations sur la gouvernance du président Patrice Talon. C’est dans un message lu au Congrès extraordinaire du parti FCBE à Dassa-Zoumè ce samedi 11 décembre 2021.

« Nous pouvons noter que depuis l’avènement de la Rupture, des efforts d’équipements, de digitalisation des services, de la lutte contre la corruption et de réalisation d’infrastructures se font », a indiqué le parti d’opposition Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) dans un message rendu public à son Congrès extraordinaire à Dassa-Zoumè. Selon Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national de FCBE, le gouvernement du président Patrice Talon « peut mieux faire au plan de l’assainissement de la vie économique et sociale, au plan de la redistribution équitable des dividendes de l’effort des travailleurs, au point d’impacter sensiblement le panier de la ménagère pour le grand bonheur du peuple béninois (…) ».

