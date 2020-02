Le parti UP reçoit de l’adhésion des Femmes battantes

Le parti Union Progressiste (UP) a enregistré ce samedi 23 février 2020, l’adhésion d’un regroupement de femmes dénommé ‘’Femmes battantes’’. Réunies au sein de ce creuset, ces dames entendent d’une part, soutenir les actions du chef de l’Etat Patrice Talon sous les bannières de l’UP, et d’autre part, travailler pour une victoire écrasante de la formation politique au soir du 17 mai prochain.

« Nous venons dire bravo au président Talon et lui manifester tout notre soutien par notre adhésion totale à l’Union Progressiste (UP) », a déclaré la présidente Georgette de Souza.

A l’occasion d’un de ses discours à l’Assemblée nationale, le président Patrice Talon, rappelle la présidente, avait martelé que l’heure du développement a sonné. De ces propos du président de la République, le regroupement de femmes qu’elle préside déduit que « l’heure de la femme béninoise a également sonnée ».

Pour la 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata Zimé, représentant du président de l’UP, « pour tout parti politique, recevoir simplement un leader est une joie immense ». Mais le regroupement de femmes, souligne-t-elle, est allé au-delà de leurs espérances. « Vous nous permettez ce matin de recevoir non seulement un leader, mais une association de leaders, et de surcroît, des femmes leaders », s’est-elle réjouie.

La cérémonie d’adhésion a été marquée par la présence du ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé Mèwanou, des députés Dolénis Kogblévi, Badirou Aguèmon, Florentin Tchaou, Patrice Noubimè et du président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Atrokpo.

L’association ‘’Femmes battantes’’ comptent 16.000 membres répartis sur l’ensemble du territoire national, dont 1500 dans le département du Littoral.

F. A. A.

23 février 2020 par