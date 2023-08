Le parti UP-R modifie ses statuts

Le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a adopté des statuts modifiés, samedi 12 août 2023. La session ordinaire du Bureau Politique a été présidée par le président Joseph Djogbénou. Au nombre des grandes résolutions de cette session, on note l’élargissement du Bureau Politique et de la Direction Exécutive Nationale et la création de la Haute Direction Politique de 9 membres.

La Haute Direction Politique de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) est composé de :

𝟭- 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 : Joseph Fifamin DJOGBÉNOU

𝟮- 𝗩𝗶𝗰𝗲-𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 : Mariam CHABI TALATA ZIMÉ

𝟯- 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 : Gérard GBENONCHI

𝟰- 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗱𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 : David HOUINSA

𝟱- 𝗧𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲𝗿 : Domitien N’OUEMOU

𝗠𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 :

𝟲- Louis G. VLAVONOU

𝟳- Natondé AKÉ

𝟴- Bio Sarako TAMOU

𝟵- Christian HOUÉTCHÉNOU

