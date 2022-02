Le parti PRD appelle à l’union contre le terrorisme

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a rendu public le 12 février 2022 un communiqué relatif aux attaques ‘’djihadistes’’ contre le Bénin dans le parc frontalier W.

Tous les « militants » du PRD en particulier et « la population béninoise en général » sont invités à « soutenir sous toutes les formes, l’action de nos forces armées et de sécurité (…) », indique le parti politique dans un communiqué en réaction aux attaques djihadistes perpétrées les 08 et 10 février 2022 au ‘’Point triple’’ à la hauteur du parc W.

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a déploré « des dégâts matériels et des pertes en vies humaines » causés par les attaques des 08 et 10 février 2022 et « l’extension djihadiste originaire du Sahel vers les pays côtiers du golfe de Guinée ». Tout en présentant leurs condoléances aux familles des personnes tuées lors de ces attaques, les Tchoco-Tchoco ont remercié le gouvernement du président Patrice Talon pour « la promptitude de la réaction à travers, d’une part la convocation en urgence du Conseil des ministres du jeudi 10 février, et d’autre part les décisions idoines de renforcement de capacités d’intervention de nos forces armées et de sécurité qui en sont issues ».

