Le parti FCBE perd encore un siège

Les conseillers du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de la municipalité de Parakou sont désormais réduits à 15. Et pour cause, la Cour suprême vient d’invalider le siège d’une conseillère FCBE.

Encore une nouvelle invalidation d’un siège du parti FCBE à Parakou. Une conseillère FCBE a perdu son siège suite à une décision rendue par la Cour Suprême. Avec cette invalidation et n’ayant plus la majorité, le parti FCBE est réduit à 15 sièges.

Suite à l’invalidation du siège occupé par l’élu FCBE, Ousmane Traoré, la reprise de l’élection est programmée pour le vendredi 7 août prochain.

Selon Matin Libre « des recours en invalidation sont également formés contre des conseillers UP et BR, par les FCBE dans le même conseil municipal du fait de la condamnation par la justice ».

A. A. A.

