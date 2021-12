Le palais royal de Kérou mis sous scellés

En raison d’un désaccord lié à l’intronisation du nouveau roi, le palais royal de Kérou est mis sous scellés par le Préfet du Département de l’Atacora, Déré Lydie Chabi Nah.

Le préfet du département de l’Atacora a pris un arrêté en date du 29 novembre 2021 portant annulation d’intronisations et libération du palais royal Faroumonso de Kérou. Selon l’article 1er de l’arrêté, « les intronisations des prétendus rois Faroumonso Piri II et Faroumonso Piri Deeman sont nulles et de nul effet ».

Déré Lydie Chabi Nah a instruit le maire de la commune de Kérou pour la libération et la mise sous scellés de la cour royale Faroumonso. La levée des scellés n’interviendra que sur autorisation expresse du Préfet.

Les princes ne s’attendent plus sur le mode d’intronisation du souverain. Le roi de Kouandé conformément à la tradition intronise le roi de Kérou. Un camp a intronisé son roi à Kérou. Le deuxième camp a respecté la tradition en intronisant son roi à Kouandé. Il y a eu donc deux rois pour la Cour royale de Kérou.

A.A.A.

20 décembre 2021