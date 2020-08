M. Serge Ekue prend officiellement fonction ce vendredi 28 août 2020. La cérémonie de passation de service entre le président sortant Christian Adovelandé et M. Serge Ekue aura lieu au siège de la BOAD à Lomé au Togo.

M. Serge Ekue est nommé au poste de Président de la Banque Ouest Africaine et de Développement (BOAD) pour un mandat de 6 ans après avis favorable de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA. Il fut précédemment Directeur Général de Natixis pour le Royaume Uni, Responsable des Solutions de Marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Directeur du Département Afrique et de la Russie pour la Banque de Grande Clientèle.

A.A.A

