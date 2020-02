Le nouveau bureau consulaire installé

Les 05 membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) sont désormais connus. Au terme de la 1ère session de l’assemblée consulaire qui a eu lieu ce vendredi 07 février 2020, Arnauld Akakpo président directeur général des stations JNP a été élu à la tête du bureau.

Les 04 vice-présidents sont : le président directeur général de ASK SA Arouna S. Kamilou, Casimir Cossi Migan, Rodrigue Arnaud Degla respectivement pour le secteur du commerce, de services et de l’industrie. Christiane Tossou née Codjo occupe le poste de vice-présidente, coordonnatrice des régions.

L’organe de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin CAMeC-CCIB a pour président Alain Amoussoukpevi.

Quant aux 06 coordonnateurs de régions, il s’agit de : Christiane Tossou née Codjo (Cotonou) ; Assogba Marcellin Tonon (Abomey) ; Koffi Jacques Tokognon (Lokossa) ; Radji Raoufou Odjo (Natitingou) ; Alfred Houndegla (Porto-Novo) et Antoine Adjimito (Parakou).

La cérémonie d’installation de l’assemblée consulaire et du nouveau bureau a été présidée par le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman.

Les élus consulaires ont un mandat de 05 ans (2020-2025).

Akpédjé AYOSSO

