Le nouveau DSICom André Dossa entre en fonction

Le nouveau Directeur des Services de l’Information et de la Communication ( DSICom) de l’Assemblée Nationale André Dossa a pris service vendredi 3 mars 2023.

Passation de service à la DSICom de l’Assemblée nationale. Firmin Gangbé a passé le témoin à André Dossa. Ce dernier a été nommé par décision en date du 24 février 2023 signée du président Louis Vlavonou.

Son installation a été faite par le Directeur de cabinet Mathieu Ahouanssou. « C’est un grand jour pour vous parce que vous prenez une direction sensible. Vous êtes là pour montrer ce que vous savez faire le mieux. Vous avez un atout : le personnel. Un autre atout, c’est l’environnement du Parlement. Au nom du Président de l’Assemblée nationale, je prends acte de votre engagement à mieux faire et surtout à redorer l’image du Parlement », a affirmé le directeur de Cabinet.

Le DSICom sortant Firmin Gangbé a invité son successeur à œuvrer pour obtenir plus de résultats.

« L’attente de la hiérarchie vis-à-vis de la DSICom est grande et vous devrez vous en rendre compte depuis l’avènement de la neuvième législature. Il n’y a pas de raison de baisser le micro ou la caméra. La DSICom doit aller de l’avant sous votre direction, que dis-je sous votre leadership », a-t-il indiqué.

Dans son allocution, le DSICom entrant André Dossa a remercié le président Louis Vlavonou pour la confiance placée en lui. « La DSICom est une direction centrale de l’Assemblée nationale. C’est à travers l’action de ses services et de ses animateurs que les populations sont informées de ce qui se passe et se dit à l’Assemblée nationale. C’est aussi à travers elle que les populations peuvent recevoir, les énergies découlant de ce temple de la démocratie qu’est l’Assemblée nationale », a-t-il souligné.

André Dossa s’est engagé à « travailler avec abnégation, loyauté et professionnalisme pour d’une part accomplir ces missions, et d’autre part, offrir à cette direction des perspectives nouvelles ».

Pour y arriver, il compte sur la bonne collaboration de tous. Le personnel de n’a pas manqué de remercier Firmin Gangbé pour le travail accompli à la tête de la DSICom.

A.A.A

4 mars 2023 par ,