Le nombre d’étudiants étrangers aux États-Unis a atteint un record

Le nombre d’étudiants étrangers qui poursuivent un cursus aux États-Unis a atteint le chiffre record de 1,1 million au cours de l’année scolaire 2023-24. Ce choix d’étudier en Amérique est motivé non seulement par la qualité de l’enseignement et du soutien offerts par les universités américains, mais aussi par l’impact d’un diplôme américain sur la future carrière des élèves.

Les étudiants étrangers inscrits dans des colleges et des universités américaines en 2023-241 étaient 1 126 690 en 2023-24, ce qui représente une hausse des inscriptions de 7 % par rapport à l’année scolaire précédente, indique le rapport Open Doors de 2024 sur les échanges éducatifs internationaux , publié le 18 novembre par l’Institute of International Education et le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d’État des États-Unis.

Sur l’ensemble des étudiants étrangers, plus de la moitié (56 %) a poursuivi des études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et un quart, des études de maths ou d’informatique, précise le rapport. Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’étudiants originaires d’Afrique subsaharienne a connu une hausse – cette fois-ci de 13 %. Pour ce qui est du pays d’origine des étudiants, ceux de l’Inde et de la Chine sont les plus nombreux.

Une fois arrivés sur les campus, les étudiants étrangers ont accès à une kyrielle de services et avantages. Voici quelques sources d’informations typiques qui leur permettent de tirer parti au mieux de l’expérience universitaire américaine.

Les services aux étudiants étrangers

Beaucoup d’établissements universitaires américains possèdent des bureaux qui ont pour seule mission d’aider les étudiants étrangers à s’adapter à leur nouvel environnement. À l’American University, à Washington, par exemple, il s’agit de l’International Student & Scholar Services office, dirigé par Senem Bakar. Son bureau oriente les élèves vers les services qui sont à leur disposition, tels que celui des conseillers d’éducation pour les élèves de première année, le centre médical ou bien les programmes de soutien à la transition vers le mode de vie américain.

En outre, un programme de préparation à l’emploi aide les étudiants étrangers diplômés à trouver leur voie sur le marché du travail américain ou à réussir leur retour dans leur culture d’origine. À l’université Carnegie Mellon à Pittsburgh, l’Office of International Education envoie des courriels hebdomadaires aux étudiants étrangers pour les tenir au courant des activités organisées sur le campus et dans la région de Pittsburgh, comme les projections de films, les festivals ou les expositions dans les musées.

Le tutorat

Comme de nombreux établissements américains, l’université Rutgers, dans le New Jersey, propose des cours particuliers aux étudiants étrangers. Les tuteurs sont des élèves de premier et de deuxième cycle qui ont suivi au préalable une formation à l’enseignement, précise Stacey Blackwell, la directrice exécutive de l’assistance à l’apprentissage et des centres d’apprentissage de l’université.

Rutgers offre également des services de coaching académique pour aider les élèves à mieux réussir lors des examens, et à étudier et à gérer leur temps de manière plus efficace. L’université propose aussi d’autres services par l’intermédiaire de son institut de langue anglaise, de son programme et de ses centres d’écriture ainsi que de son bureau consacré à la réussite universitaire des étudiants étrangers. Ces derniers ont l’occasion de conseiller à leur tour leurs camarades, ajoute Mme Blackwell.

Les organisations étudiantes

L’avantage des universités américaines, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, notamment parce que les campus abritent une immense variété d’organisations étudiantes. Par exemple, le Swarthmore College, en Pennsylvanie, compte plus de 100 clubs et organisations étudiantes consacrés à toute sorte de centres d’intérêt ou de disciplines académiques.

La Canadienne Paris Shan, qui poursuit aujourd’hui ses études à l’université George Washington, a obtenu un diplôme de sciences politiques au Swarthmore College. Lorsqu’elle fréquentait cet établissement, elle occupait la présidence du club des étudiants internationaux (i20 Club). Ce club organise en début d’année scolaire une séance d’orientation d’une semaine pour les étudiants étrangers, avec diverses activités au programme et un échange d’informations utiles, explique-t-elle.

En outre, le club organise chaque année une fête de l’automne, « où les étudiants étrangers peuvent s’inscrire pour cuisiner un plat de leur pays d’origine à partager ». De plus, l’i20 Club facilite les rencontres avec d’autres groupes d’étudiants, ce qui contribue à une meilleure intégration des élèves étrangers parmi l’ensemble de la population du campus. Les liens qui se créent entre les élèves sont porteurs de retombées positives, estiment les responsables du gouvernement américain. D’ailleurs, le département d’État et celui de l’Éducation ont publié une déclaration de principes conjointe à l’appui de l’éducation internationale (PDF, 473KB), qui souligne l’importance de « l’échange solide d’étudiants, de chercheurs, de boursiers et d’enseignants » entre les États-Unis et les autres pays.

Avant de se lancer dans des études aux États-Unis, les étudiants étrangers sont confrontés à une multitude de choix. Ils sollicitent dont souvent l’aide des conseillers d’Education USA. Ce service du département d’État des États-Unis possède un réseau de centres de conseils scolaires dans plus de 175 pays et territoires. Les étudiants y trouvent des informations sur les colleges et les universités accrédités ainsi qu’un guide en cinq étapes pour réaliser leur rêve d’étudier aux États-Unis. Renseignez-vous sur les possibilités d’étudier aux États-Unis sur le site EducationUSA.

Source : https://share.america.gov/fr/etudier-aux-etats-unis-une-experience-enrichissante/?utm_source=cision&utm_medium=referral

4 décembre 2024