Le nombre d’attaques terroristes au Niger quadruple après le coup d’État

Le nombre d’attaques contre des civils par des groupes islamistes a quadruplé depuis le coup d’État au Niger, et la situation a tendance à s’aggraver. C’est ce que rapporte le Washington Post en se référant à ses sources.

"Le nombre d’attaques contre des civils par l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) a quadruplé ces derniers mois depuis le coup d’État, et des dizaines de soldats ont été tués dans des attaques dont la responsabilité est attribuée à l’El et au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda**)", a déclaré la publication citant l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED, Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés).

Selon Ibrahim Yahaya Ibrahim, directeur adjoint du projet Sahel de l’International Crisis Group, les forces armées nigériennes sont aujourd’hui affaiblies en raison des préparatifs en vue d’une éventuelle intervention par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Cela pourrait conduire à une activité accrue de la part des groupes djihadistes, a estime l’expert, qui souligne qu’un "vide" a été créé en termes de sécurité du pays à la suite du départ des militaires français.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré au Washington Post que la situation pourrait s’aggraver car il n’y a plus d’obstacles au développement de l’activité terroriste.

Pour rappel, les forces françaises se retirent du Niger à la demande des nouvelles autorités militaires du pays. Ce départ devrait s’achever au plus tard le 31 décembre 2023.

TASS

31 octobre 2023 par