Le ministre des Affaires étrangères turc jeudi à Cotonou

Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt Çavuşoğlu, est en visite au Bénin jeudi 27 octobre 2022.

Des réunions bilatérales sont au programme de la visite du ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt Çavuşoğlu, qui est attendu à Cotonou ce jeudi 27 octobre 2022.

Une visite qui témoigne de la vitalité des relations de coopération entre le Bénin et la Turquie.

Avant l’étape de Cotonou, Mevlüt Çavuşoğlu s’est rendu au Sénégal dans le cadre la 8ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique ouvert lundi 25 octobre 2022.

A Dakar, le chef de la diplomatie turque prononcera un discours lors de la plénière intitulée Crises mondiales et Souveraineté en Afrique.

Signature de protocole d’accord de partenariat entre le Forum d’Antalya sur la Diplomatie et le Forum de Dakar, et réunions bilatérales sont également au programme de la visite.

