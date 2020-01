Le ministre de la culture félicite Angélique Kidjo

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola à travers un communiqué de presse a adressé ses félicitations à la diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo, pour son 4ème sacre au Grammy Award.

« Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et tout le Gouvernement se joignent au peuple béninois pour féliciter Angélique Kidjo pour l’immense performance qu’elle vient de réaliser », souligne le communiqué. « Tout comme d’autres artistes, elle porte, dans le ciel du monde, les couleurs et la fierté de la culture béninoise », a ajouté le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. M. Abimbola exhorte l’artiste à « continuer dans ce sens pour entretenir la légende qu’elle construit et inspirer les nouvelles générations ».

Angélique Kidjo a remporté pour la 4ème fois, un Grammy Award dans la catégorie « Meilleur album de musique du monde » le 26 janvier grâce à son dernier disque "Célia" sorti l’année dernière.

