Le ministre Kouaro met en garde contre les vacances précoces

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro a rappelé à l’ordre les Chefs d’établissement d’enseignement secondaire publics et privés qui ne respectent pas le calendrier scolaire et mettent en vacances leurs apprenants de façon précoce.

« (…) Les activités de l’année 202-2023 prendront rigoureusement le vendredi 30 juin 2023 après les cours de l’après-midi », a rappelé le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro à l’attention des Chefs d’établissement d’enseignement secondaire publics et privés.

Le ministre a mis en garde contre les vacances précoces qui ne sont pas de nature à favoriser « l’accomplissement exhaustif du temps d’apprentissage imparti aux activités pédagogiques ». C’est à travers un communiqué en date du 31 mai 2023.

M. M.

1er juin 2023