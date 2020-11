Le ministère de la défense élabore un document de stratégie genre

Corriger les inégalités entre les sexes, c’est l’objectif poursuivi par le ministère de la défense nationale à travers l’élaboration du document de stratégie genre 2021-2023. Les travaux d’élaboration de ce document ont été lancés mardi 10 novembre 2020 au cours d’un atelier en présence du ministre délégué en charge de la défense nationale, Alain Nouwatin, et de son collègue en charge des affaires sociales, Véronique Tognifodé Mèwanou.

Fière de l’aboutissement du projet, le ministre des affaires sociales a réaffirmé la disponibilité de son ministère à accompagner techniquement l’élaboration du « document sectoriel de stratégie genre ». Elle a invité tous les acteurs à « en faire autant afin de rendre disponible un document qui pourra prendre en compte les préoccupations de tous ».

L’atelier d’élaboration du document de stratégie genre 2021-2023 selon le ministre Nouwatin, permettra aux participants de « mettre à la disposition des acteurs un outil de leurs interventions futures en vue de mieux promouvoir l’équité et l’égalité entre l’homme et la femme […], notamment en matière de recrutement, de formation, de stage, gestion de la carrière, de participation aux opérations de maintien de la paix et de positionnement aux postes de commandement ». Cet outil selon le ministre, devra prendre également en compte « les violences, abus et autres harcèlement faits aux femmes ».

Démarrés ce mardi, les travaux d’élaboration du document de stratégie genre du ministère de la défense s’achèvent jeudi 12 prochain.

F. A. A.

10 novembre 2020 par