Le militaire auteur de coups de feu arrêté

Le caporal K. T. en service au 3ème BIA de Ouidah est désormais aux mains des éléments de la police républicaine. Il a été arrêté à Agbotagon et son arme ainsi que des munitions ont été saisies.

Activement recherché par la police, ce militaire en cavale à la vue des hommes en uniforme a ouvert le feu dans la matinée de ce lundi 14 septembre sur deux policiers dans le village de Kpovié avant de disparaître. S’en est suivie une battue au terme de laquelle il a été arrêté.

L’arrestation du militaire en cavale selon L’investigateur, a été possible grâce au peloton d’intervention (DDPR—ATL) et les commissariats de Houègbo, Sèhouè et Toffo Centre.

F. A. A.

15 septembre 2020 par