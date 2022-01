Le message du 10 janvier de Hounkpè

Le chef de l’opposition et Secrétaire Exécutif National du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a adressé un message aux dignitaires et adeptes des religions endogènes dans le cadre de la fête du 10 janvier 2022

« Ce lundi 10 janvier 2022, les religions endogènes sont une fois encore à l’honneur. Sur l’ensemble du territoire national, les dignitaires et adeptes du culte Vodoun vont célébrer de mille couleurs cette journée instituée pour marquer notre identité culturelle. Le Bénin étant un État laïc, je m’associe à cette ferveur pour souhaiter à tous les compatriotes d’ici et d’ailleurs une très bonne fête de la reconnaissance de nos valeurs culturelles, cultuelles et endogènes. Que les différentes célébrations apportent à notre nation la paix, la concorde, le vivre-ensemble et la stabilité notamment sur le plan de la sécurité. À toutes et tous une bonne fête ! ».

C’est le message de Paul Hounkpè, Chef de file de l’opposition et SEN/FCBE à l’occasion de la fête du 10 janvier 2022.

M. M.

10 janvier 2022