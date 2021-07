Le message de Marc Vizy à ses compatriotes

La France célèbre ce mercredi 14 juillet 2021 sa fête nationale. A cette occasion, l’ambassadeur de la France au Bénin, Marc Vizy a adressé un message à ses compatriotes et aux amis de la France au Bénin.

Dans son message, l’ambassadeur Marc Vizy a rendu hommage à la mémoire des 111.353 Français morts de la Covid-19. Il a salué le dévouement du médecin référent du poste, le docteur Lise Pourteau-Adjahi et les autorités sanitaires béninoises particulièrement M. Benjamin Hounkpatin pour leur disponibilité et leur efficacité.

« La belle solidarité qui s’est exprimée entre le Bénin et la France en matière sanitaire se retrouve dans bien d’autres domaines. L’ambassade a d’ailleurs édité un dépliant distribué à près de 1500 exemplaires et disponible sur le site de l’ambassade afin que chacun, Français et Béninois, puisse avoir une vision objective de la force de la relation », a affirmé Marc Vizy.

La France accompagne le Bénin dans plusieurs domaines à savoir : la culture, la sécurité avec la formation de centaines de soldats béninois, de policiers ou pompiers ; l’éducation à travers la construction de centaines de classes de collèges ainsi que la formation de milliers d’enseignants et surtout avec de nouveaux projets dans le domaine de formation professionnelle. Il n’a pas manqué de relever l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD) dans le domaine de l’électricité avec la construction de grandes centrales solaires ou le déploiement de lignes de transport d’électricité. L’AFD soutient également des programmes d’assainissement et d’adaptation au changement climatique de villes béninoises.

En matière de recherche, de nombreux partenariats sont à l’œuvre entre des laboratoires et des université françaises ou des centres de recherche français dans l’IRD et le CIRAD qui sont présents au Bénin.

Il y a également, souligne Marc Vizy, les 4000 français inscrits au registre consulaire et ceux qui ne sont pas encore inscrits qui sont les principaux acteurs de la relation franco-béninoise. L’ambassadeur a souhaité une bonne fête nationale à tous ses compatriotes.

Discours de l’ambassadeur de France au Bénin pour la fête nationale

