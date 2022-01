Le message de Madougou à ses soutiens

Depuis sa cellule, l’ex ministre de la justice a sacrifié à la tradition en formulant à l’endroit de ses soutiens et au peuple béninois, ses vœux pour le nouvel an 2022. Année de restauration, d’élévation, d’amour du prochain, de véritable paix dans la vérité et dans la justice, d’inclusion sociale, économique et politique, sont les vœux de la candidate recalée à la présidentielle de 2021.

Si l’on parvient à lire Reckya Madougou, c’est parce qu’à l’en croire, on est comme elle, parmi « les réchappés, heureux rescapés de la chaotique 2021 ».

Après avoir rendu grâce à Dieu, elle s’est inclinée devant la mémoire de toutes les personnes, parents, amis et anonymes qui ne sont plus de ce monde. « Certaines d’entre elles furent regrettablement des victimes expiatoires de l’hydre de la puissance publique », a déploré l’ex ministre de Boni Yayi.

Elle éplore pour toutes ces âmes, la miséricorde auprès du tribunal céleste devant lequel tout le monde passera.

« 2021 s’est donc achevé avec son lot de joies, de peines mais aussi de grâces et d’épreuves », a ajouté la pensionnaire de la prison civile de Missérété.

Profitant du message de vœux, elle a témoigné sa reconnaissance aux citoyens, personnalités d’ici et d’ailleurs, qui lui ont exprimé de l’affection, de la compassion et du soutien. Ceux-ci justifient ce faisant, la pertinence du combat que l’histoire contemporaine béninoise aura marqué de son sceau pour la postérité, a-t-elle signifié.

« Qui mieux que Nelson Mandela, l’illustre combattant pour la liberté pour l’attester. Nous devions faire l’histoire. C’était écrit. Il fallait attirer l’attention sur ce qui se passait de si regrettable chez nous », a écrit Reckya Madougou rendant un « témoignage poignant » aux familles des exilés et détenus politiques, en guise d’espérance pour le pays.

F. A. A.

3 janvier 2022 par