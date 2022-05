Le message de Bio Tchané à la communauté musulmane

Le ministre d’État en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, à travers une publication sur sa page Facebook, a adressé un message à toute la communauté musulmane à l’occasion de la fête de Ramadan. A travers ce message, le ministre d’Etat invite les fidèles musulmans à construire de bons rapports avec les fidèles des différentes religions.



Après un mois de jeûne et de prières, les fidèles musulmans célèbrent, ce lundi 02 mai 2022, la fête de l’Eid al-Fitr.

Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané à travers un message souhaite une bonne fête à tout la communauté musulmane.

« L’Eid al-Fitr est de retour et marque la fin du mois de Ramadan. Où que vous soyez, au Bénin, en Afrique et dans le monde, je souhaite adresser à chacune et chacun de vous musulmans mes vœux les plus sincères de bonne fête », a écrit le ministre d’État.

Comme l’année dernière, Bio Tchané dans son message est resté attaché au partage des valeurs de l’islam pour faire jaillir l’amour, la tolérance et une plus grande paix au Bénin et sur toute la planète. Ceci, en raison du contexte international marqué par quelques zones de conflits.

Après avoir imploré l’intervention divine pour le retour de la stabilité partout où la paix est compromise, le ministre d’État a rendu grâce au Créateur d’avoir donné aux Béninois, « un pays béni ». Il a également prié afin que le Créateur couvre de sa miséricorde, tous les concitoyens, les leaders de la Communauté et bien sûr, les dirigeants du pays.

Selon le ministre d’État, l’Eid El Fitr est une fête qui rassemble. Encouragé par cette volonté, il invite les fidèles musulmans à s’efforcer de construire de bons rapports avec les fidèles des différentes religions, de promouvoir le dialogue et d’œuvrer ensemble pour une paix durable dans un monde meilleur débarrassé de toutes formes d’extrémisme et de violences.

« Travaillons donc ensemble, et soyons toujours unis pour hisser le Bénin encore plus haut », conseille Abdoulaye Bio Tchané.

F. A. A.

