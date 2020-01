Le meneur présumé arrêté

Le général autoproclamé de Savè Faletti, meneur présumé des scènes de violence à Savè, été arrêté ce jeudi 23 janvier 2020 par la Police républicaine à Parakou.

Connu par ses vidéos dans lesquelles il menaçait le chef de l’Etat Patrice Talon, des autorités béninoises et mettait la Police républicaine au défi, le ’’général’’ Faletti est identifié comme l’un des présumés meneurs des affrontements à Savè.

Suite aux derniers affrontements survenus le 09 janvier 2019, le ministre de l’enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan après avoir échangé avec les différentes parties a présenté son rapport au Président Patrice Talon.

Le jeudi 09 janvier, des individus ont barricadé la route inter-Etat Cotonou-Parakou pour un mouvement de protestation.

Le bilan fait état de 02 morts parmi les civils et 06 blessés dans le rang des forces de sécurité et de défense.

Les agents de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations.

Akpédjé AYOSSO

