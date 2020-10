Le mandat et les actions passés au peigne fin

Le Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin a organisé ce jeudi 8 Octobre 2020 à son siège à Cotonou, un déjeuner de presse. Animée par le représentant résident au Bénin, M. Guy Mesmin Adoua, cette conférence de presse est orientée sur le mandat de l’organisation au Bénin mais aussi sur l’évolution du programme des cantines scolaires.

« Le mandat du Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin va au-delà de la distribution de vivres aux réfugiés et aux déplacés.

L’agence intervient dans tout ce qui concerne la sécurité alimentaire », a expliqué le Représentant Résident du PAM au Bénin, à l’entame des échanges avec les professionnels des médias. Selon les explications de M. Guy Adoua, le PAM, pour favoriser l’accès des populations à la nourriture en vue d’éradiquer l’insécurité alimentaire et la faim au Bénin, intervient dans les domaines de l’alimentation scolaire, du soutien nutritionnel aux sinistrés des catastrophes, de l’éducation nutritionnelle et du renforcement de capacités institutionnelles…

D’après les conférenciers, le gouvernement du Bénin et le PAM ont mis en place un plan stratégique pour le pays sur 5 ans pour essayer de toucher les questions liées à la sécurité alimentaire. Ce plan stratégique détermine les axes d’intervention de l’agence sur le quinquennat 2019-2023. Il repose sur quatre principales composantes. Il s’agit de la mise en œuvre de l’alimentation scolaire, la prévention et le traitement de la malnutrition, le renforcement des capacités et la réponse aux urgences.

Pour le quinquennat 2019-2023, le Programme national de l’alimentation scolaire intégré (PNASI) en cours depuis 2017 est au centre de l’intervention du PAM. Autour de ce programme tournent plusieurs autres actions pour accompagner le gouvernement béninois dans ses efforts de réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD 2) relatif à l’éradication de la faim.

Faire du PNASI un programme communautaire durable

La conférence a permis aux journalistes d’avoir non seulement une idée claire sur le mandat du PAM au Bénin, mais aussi sur le fonctionnement du programme des cantines scolaires. Ceci pour les amener à jouer pleinement leur rôle dans l’atteinte des résultats de ce programme à caractère communautaire en cours depuis 4 ans.

M. Guy Adoua a exhorté les journalistes à accompagner le PNASI en suscitant à travers leurs productions médiatiques respectives l’implication des communautés à la base pour son appropriation.

« Les médias ont cette possibilité d’expliquer, de sensibiliser, d’influencer, d’éduquer les communautés sur leurs rôles pour la pérennisation des cantines scolaires. Il vous revient donc dans vos relations quotidiennes avec les communautés de contribuer à les impliquer pour l’avenir des cantines scolaires », a-t-il déclaré.

Après avoir visualisé plusieurs vidéos, les professionnels des médias ont également suivi une série de communications sur l’ensemble des étapes qui entrent en jeu avant qu’un enfant ne puisse bénéficier d’un repas chaud à l’école. Il s’agit du processus d’achat des vivres, la réception et la consommation en passant par le contrôle qualité et la distribution.

Notons que 620 000 enfants dans plus de 3 850 écoles primaires publiques mangent tous les jours de classe un repas chaud grâce au Programme national de l’alimentation scolaire intégré (PNASI), qui est dans sa 4ème année de mise en œuvre.

Juliette MITONHOUN

