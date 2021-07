Le maire de Pritchard et la directrice de ONU FEMMES chez Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a reçu à son cabinet ce mardi 13 juillet 2021, le maire de la ville de Prichard dans l’État d’Alabama aux Etats Unis, Jimmie Gardner. Après lui, le chef du parlement a également reçu Oulimata Saar, directrice régionale de ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de l’entretien avec ces deux personnalités.

Avec Jimmie Gardner, les échanges ont tourné autour du projet "Benin Housse". Piloté par le groupe Gie, il vise à développer des activités dans le domaine de la culture, du tourisme, de l’économie et des arts.

« J’avoue que j’ai été séduit par l’hospitalité du président de l’Assemblée nationale et donc ce projet que nous lui avons soumis c’est un projet qui va permettre de développer des activités entre nos deux communautés », a confié le maire de Prichard à sa sortie d’audience. Que ce soit la communauté de l’État d’Alabama ainsi que la communauté du Bénin, le projet souligne-t-il, permettra « d’échanger des produits comme tout ce qui a rapport avec les produits agricoles entre l’État d’Alabama et le Bénin ».

Jimmie Gardner s’est dit très satisfait des échanges avec Louis Vlavonou et son engagement à accompagner le projet.

A la suite du maire de Prichard, le président de l’Assemblée nationale a reçu Oulimata Saar, directrice régionale de ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle est allée faire un plaidoyer pour que les femmes béninoises soient effectivement présentes dans les instances de prise de décision.

Après avoir exprimé sa reconnaissance au président de l’Assemblée nationale pour les lois votées, Oulimata Saar a souligné que « le Bénin a encore des chiffres très faibles en terme de représentativité des femmes au niveau de l’Assemblée ». Une insuffisance qui, se réjouit-elle, sera corrigée au cours de la législature de 2023-2026 à travers l’engagement de la législature en cours, et la volonté politique du gouvernement béninois pour 24 postes exclusivement réservés aux femmes.

Outre la question relative à la représentativité des femmes au sein des instances de décisions, la loi sur la lutte contre la violence faite aux femmes, le harcèlement etc, ont été évoquées.

La directrice régionale de ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est dit très satisfaite des échanges avec le président de l’Assemblée nationale. Elle a également salué les avancées que connaît le Bénin dans la promotion des femmes au sein des instances de prise de décision.

F. A. A.

13 juillet 2021 par