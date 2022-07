Le maire d’Allada menacé de destitution

Malaise au sein du Conseil communal d’Allada dans le département de l’Atlantique.

De sources concordantes, le maire de la commune d’Allada, Joseph Cakpo n’est plus en odeur de sainteté après des autres membres du Conseil communal.

13 élus communaux du parti Bloc Républicain (BR) et 12 du parti Union Progressiste (UP) siègent au Conseil communal d’Allada. Un groupe de six des Conseillers dénonce une « gestion non consensuelle de la mairie ».

Le maire en poste à l’issue des élections communales et municipales de 2022 est sous la menace d’une motion de destitution.

La fronde serait née de la famille politique du maire, selon les informations.

Les conseillers frondeurs comptent sur le soutien des élus UP pour éjecter Joseph Cakpo de son fauteuil de maire d’Allada.

Une médiation du préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia est envisagée pour calmer les ardeurs.

M. M.

