Le maire convoque les conseillers ce vendredi

Le maire de Parakou, Aboubacar Yaya, à travers une correspondance en date de ce mercredi 05 août 2020 invite les conseillers municipaux à une séance de travail ce vendredi 07 août 2020. Seul point à l’ordre du jour, la reprise de l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement de la cité des Kobourou.

La séance selon la correspondance du maire, est prévue pour démarrer à 09 heures à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.

Suite à des recours adressés à la Cour suprême, le parti FCBE, autrefois majoritaire avec 17 conseillers, en a perdu deux. Réduits à 15 conseillers, la formation politique de l’opposition n’a plus la majorité absolue.

Avec cette donne, les partis Union Progressiste (UP) et Bloc Républicain (BR) ont la chance d’avoir le contrôle de la 3ème ville à statut particulier du Bénin pour les 06 prochaines années.

Selon certaines indiscrétions, des recours seraient également formulés contre des conseillers UP et BR. Ce qui laisse entrevoir une instabilité au sein de ce conseil dans les prochains jours.

F. A. A.

6 août 2020 par