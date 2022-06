Le maire Jocelyn Ahyi clarifie et rassure les populations

La réaction de la première autorité de la commune de Grand-Popo ne s’est pas fait attendre face aux informations relatives à la mise en vente de poissons impropres à la consommation échoués sur la côte.

Depuis le weekend dernier, il est abondamment relayé sur les réseaux sociaux le fait que des poissons se seraient échoués sur la plage et que certaines personnes les auraient ramassés et mis en vente.

Le maire Jocelyn Ahyi dément une telle fausse nouvelle et appelle les populations à ne pas se livrer à la panique. Voici son message.

’’Chers citoyens

Chères citoyennes,

Depuis quelques jours nous assistons sur nos plages à la chute de poissons. Certains journaux ont tôt fait de dramatiser les faits et parlent de ’’poissons impropres à la consommation’’.

Je voudrais dans un premier inviter les paisibles populations à ne céder à la panique. Ensuite, rassurer qu’après nos enquêtes sur le terrain, aucune femme n’est allée ramasser les poissons pour une quelconque commercialisation.

En effet, le phénomène de rejet de poisson par l’océan n’est pas nouveau. Cela se produit saisonnièrement. Toutefois, cela n’a jamais été une quantité importante pour servir de commerce aux bonnes dames comme le stipulent certains journaux. Donc, il n’y a aucune inquiétude à se faire par rapport à la consommation du poissons à Grand-Popo.

Déjà, nous sommes à pied d’oeuvre avec les services compétents de la pêche pour avoir une explication scientifique au phénomène.

Tout en invitant les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement des informations, je voudrais rassurer les uns et les autres que la situation est sous contrôle et qu’aucun poisson impropre à la consommation n’est sur le marché à Grand-Popo.

