Le lancement officiel s’est déroulé au CEG d’Agoué

Le centre de composition du CEG Agoué, dans la commune de Grand-Popo, a été retenu par les autorités en charge de l’enseignement secondaire pour le lancement officiel du BEPC session de juillet 2020. En 39 ans de vie, c’est la 2ème fois que ce collègue accueille le lancement officiel du BEPC.

Déjà avant 7 heures, les candidats et les surveillants de salles étaient sur les lieux. Les uns se dirigèrent vers les salles de composition, les autres vers le secrétariat. A partir de 7 heures, le contrôle des surveillants de salles a été fait suivi de la lecture des instructions pour le bon déroulement des activités. A 7heures 30 minutes, le cortège de la délégation préfectorale fait son entrée dans le centre. Tout était calme. Les candidats, les masques bien placés et dans la discipline se lavaient les mains pour entrer dans la salle. Les membres de la délégation ont aussi respecté le principe de lavage des mains. Devant les surveillants de salle, le directeur départemental de l’enseignement secondaire et le préfet des du Mono ont prodigué de sages conseils afin que la mission patriotique à eux confiées soient accomplie avec le professionnalisme. Le maire de la commune de Grand-Popo, Jocelyn Henrico M. A. Ahyi a souhaité aux candidats assez de courage et de sérénité afin d’affronter les épreuves avec quiétude. A l’endroit des enseignants, il adresse un remerciement pour le sacrifice consenti pour que l’année scolaire soit sauvée malgré les perturbations sanitaires. Le maire Ahyi n’a pas manqué de rappeler aux parents le rôle qui doit le leur pendant ces trois jours de composition. ’’Je demande aux parents de ne pas baisser les bras, de soutenir et de veiller sur leurs enfants afin que les gestes barrières soient respectés’’, a-t-il martelé avant de remercier le Président Talon et son gouvernement pour les efforts fournis pour une année scolaire réussie malgré les difficultés sanitaires dues à la pandémie de Covid-19.

A 8 heures moins le quart, le préfet et les autorités présentes se sont dirigées vers la salle n°1 où les candidats tout concentrés attendaient avec grande impatience les premières épreuves à voir l’expression de leur visage. Après les vérifications d’usage pour s’assurer que les épreuves sont bien scellées, le coup de la sirène retentit à 8 heures précises et les autorités ont procédé à la distribution des épreuves.

Il faut rappeler que le centre de composition du CEG Agoué compte 290 candidats répartis dans 10 salles et c’est pour la 2ème fois qu’il accueille un tel évènement après 39 ans de sa création.

Cokou Romain AHLINVI

Le BEPC 2020 en chiffre dans le département du Mono

Il faut noter que les candidats retenus dans le département du Mono après étude de dossiers sont au nombre de 7.924 soit 3548 filles et 4376 garçons dont un malvoyant et un sourd muet. De cet effectif, 2851 composent en moderne long(ML) et 5073 en moderne court (MC).

Par rapport à l’année dernière, il y a une régression de 23,54% car il y avait eu 10363 inscrits.

Il y a au total 16 centres de composition ouverts pour 256 salles apprêtées. Soit une baisse de 3 centres enregistrée car il y en avait au total 19 lannée dernière. Les centres fermés provisoirement pour raison d’effectif faible sont CEG Koudo dans la commune de Lokossa, CEG Akonana dans la commune d’Athiémé et le CEG Djanglanmé dans la commune de Grand-Popo.

Le plus jeune candidat du département a 12 ans et est du CEG1 Agamé et la candidate la plus âgée a 54 ans, est candidate libre et compose au CEG1 Lokossa.

13 juillet 2020 par