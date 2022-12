Le journaliste Virgile Ahouansè déféré à la CRIET

De la garde-à-vue, le journaliste Virgile Ahouansè est déféré à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce jeudi 22 décembre 2022.

Le journaliste Virgile Ahouansè, Directeur de l’Information de la radio en ligne Crystal News est en route pour la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce jeudi 22 décembre 2022. Il sera présenté au Procureur près la juridiction spécialisée.

Placé en garde-à-vue à la Brigade criminelle, mardi 20 décembre 2022, le journaliste est interpellé pour ’’diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux’’ dans le cadre d’une enquête réalisée sur des exécutions extrajudiciaires supposées dans une école à Porto-Novo. La production du journaliste pointe du doigt la police républicaine.

Selon son avocat, Me Barnabé Gbago, des témoins (le gardien de l’école et le chef quartier) interviewés par le journalistes se sont dédits lors de leur interpellation par la police.

