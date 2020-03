Le jeune Cido lance « Tu me connais », son nouveau single

Après « Ma Favorite », « Cimenté » et « Dégagez », la star de la musique l’afrobeats, Cido a lancé un nouveau sigle. « Tu me connais », c’est le nom de la nouvelle chanson très appréciée des mélomanes.

A travers ce single, l’artiste parle de la femme, et des risques qu’un homme aveuglé par l’amour serait amené à prendre. « Tu me connais » est l’un des morceaux les plus fredonnés actuellement et qui passe en boucle sur les stations du bled.

Agé de 22 ans, Cido de son vrai nom Fico Cidric est un artiste compositeur originaire de Natitingou. Il est né dans une famille musulmane. Après ses premiers pas à l’Université dans un groupe d’étudiants, Cido fut repéré par le jeune mannequin Marion, avant de recevoir sa signature auprès de GLORY VIBES.

F. Aubin AHEHEHINNOU

